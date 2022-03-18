Збита російська ракета впала на околиці Одеси, ніхто не постраждав
Київ • УНН
ОДЕСА. 18 березня. УНН. Російська ракета морського базування, збита на Одещині вранці 18 березня, впала біля смт Великодолинське, що під Одесою. Жертв немає. Про це повідомив голова Великодолінської ОТГ Микола Лук'янчук на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Російську крилату ракету морського базування було збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України о 05:00 18 березня.
Активність кораблів РФ біля берегів області фіксується завжди. Обстріл Одеського регіону з моря та повітря відбувається щодня, починаючи з 24 лютого.