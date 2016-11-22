Сборные Украины по биатлону объявили составы на первый этап Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальные сборные Украины определились с составами на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует 27 ноября в Остерсунде (Швеция), сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
Заявка мужской команды:
Сергей Семенов (21 место в личном рейтинге Кубка мира прошлого сезона), Дмитрий Подручный (37), Александр Жирный (40), Артем Прима (42), Виталий Кильчицкий (49), Владимир Семаков (72)
Женская команда представлена:
Еленой Пидгрушной (7), Юлией Джим (13), Ириной Варвинец (34), Анастасией Меркушино.
Стоит отметить, что еще двух представительниц украинской команды тренерский штаб определит после соревнований Кубка UBI, который состоится 25-27 ноября в норвежском Бейтостолени, где за право выступать в Остерсунде поборются: Надежда Белкина, Яна Бондарь, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Мария Кручова и Кристина Дмитренко.
Добавим, что "желто-голубой" мужской коллектив на Кубке UBI будут представлять - Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Виталий Труш, Антон Дудченко и Андрей Доценко.
Напомним, биатлонистка Ю.Джима победила в масс-старте в Норвегии.