Сборные Украины по биатлону объявили составы на первый этап Кубка мира

Заявка мужской команды:

Сергей Семенов (21 место в личном рейтинге Кубка мира прошлого сезона), Дмитрий Подручный (37), Александр Жирный (40), Артем Прима (42), Виталий Кильчицкий (49), Владимир Семаков (72)

Женская команда представлена:

Еленой Пидгрушной (7), Юлией Джим (13), Ириной Варвинец (34), Анастасией Меркушино.

Стоит отметить, что еще двух представительниц украинской команды тренерский штаб определит после соревнований Кубка UBI, который состоится 25-27 ноября в норвежском Бейтостолени, где за право выступать в Остерсунде поборются: Надежда Белкина, Яна Бондарь, Юлия Журавок, Анна Кривонос, Мария Кручова и Кристина Дмитренко.

Добавим, что "желто-голубой" мужской коллектив на Кубке UBI будут представлять - Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Виталий Труш, Антон Дудченко и Андрей Доценко.

Напомним, биатлонистка Ю.Джима победила в масс-старте в Норвегии.