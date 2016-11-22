Збірні України з біатлону оголосили склади на перший етап Кубка світу

Заявка чоловічої команди:

Сергій Семенов (21 місце в особистому рейтингу Кубка світу минулого сезону), Дмитро Підручний (37), Олександр Жирний (40), Артем Прима (42), Віталій Кільчицький (49), Володимир Семаков (72);

Жіноча команда представлена:

Оленою Підгрушною (7), Юлією Джимою (13), Іриною Варвинець (34), Анастасією Меркушиною.

Варто зазначити, що ще двох представниць української команди тренерський штаб визначить після змагань Кубку UBI, який відбудуться 25-27 листопада у норвезькому Бейтостолені, де за право виступати в Остерсунді поборються: Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Юлія Журавок, Анна Кривонос, Марія Кручова та Христина Дмитренко.

Додамо, що "жовто-блакитний" чоловічий колектив на Кубку UBI представлятимуть – Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Віталій Труш, Антон Дудченко і Андрій Доценко.

Нагадаємо, біатлоністка Ю.Джима перемогла у мас-старті в Норвегії.