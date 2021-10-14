Сборная Украины по хоккею объявила состав на международный турнир в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Главный тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук определился с претендентами на участие в сборах национальной команды, которые состоятся в ноябре 2021, передает УНН со ссылкой на ФХУ.
Детали
Сбор проведут во время международной паузы. В рамках этапа подготовки к Чемпионату мира запланировано участие в международном турнире, который состоится в Будапеште.
В расширенный состав вошли:
Вратари:
Кубрицкий Дмитрий, Оганджанян Артур (все ХК “Сокол”), Петров Олег (ХК “Рулава Одд”)
Защитники:
Андрейкив Виталий Григорьев Андрей, Пангелов-Юлдашев Филипп (все — ХК “Донбасс”), Матусевич Денис (ХК “Мариуполь”), Таран Павел (ХК “Краматорск”), Толстушко Всеволод (ХК “Кременчуг”), Герцик Владислав (ХК “Топольчаны” (Словакия), Сисак Иван (ХК “Сокол”), Ратушный Евгений (ХК “Днепр”).
Нападающие:
Андрющенко Виктор, Михнов Андрей, Нименко Дмитрий (все ХК “Сокол”), Бабинец Сергей, Благой Роман, Костиков Александр, Мазур Вадим (все ХК “Мариуполь”), Буценко Никита Захаров Виктор, Коренчук Илья, Кривошапкин Глеб, Кукла Виталий, Морозов Феликс, Пересунько Александр, Разумов Максим (все ХК “Донбасс”), Ворона Алексей, Гриценко Тимур, Савченко Иван (все ХК “Кременчуг”).
Дополнение
Последний раз национальная сборная Украины собиралась 4 мая 2021.