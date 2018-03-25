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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41284 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62925 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100199 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107869 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115904 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121447 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132659 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146750 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Актуальное
Сборная Украины отправилась в Бельгию на контрольную игру с Японией

Сборная Украины отправилась в Бельгию на контрольную игру с Японией

Киев  •  УНН

 • 10680 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сборная Украины по футболу из Испании отправилась в бельгийский город Льеж на второй мартовский контрольный поединок - против национальной команды Японии, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Утром "сине-желтые" тренировались на полях футбольного центра "Марбелья". Тренерский штаб продолжил работу над структурой игры: занятие было посвящено отработке тактических построений.

В общей группе работали все 20 футболистов, в том числе и Виктор Цыганков, который вчера занимался индивидуально.

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Сборная Украины покинула аэропорт Малаги в 16:00 по европейскому времени. Планируется, что в полете чартер будет находиться 2 часа 45 минут. По прибытии в Бельгию "сине-желтые" отправятся в отель "Шато де Терме" на окраине Льежа.

Отметим, что следующую тренировку, предматчевую, сборники проведут завтра - на поле стадиона "Морис Дюфран".

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Примечательно, что защитник "Динамо" Никита Бурда покинул расположение сборной после растяжения мышцы бедра и полетел в Киев рейсом через Рим.

Добавим также, встреча с азиатской сборной пройдет 27 марта.

Украинские Национальные Новости

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