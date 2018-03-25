Збірна України вирушила в Бельгію на контрольну гру з Японією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірна України з футболу з Іспанії вирушила до бельгійського міста Льєж на другий березневий контрольний поєдинок – проти національної команди Японії, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Уранці "синьо-жовті" тренувалися на полях футбольного центру "Марбелья". Тренерський штаб продовжив роботу над структурою гри: заняття було присвячене відпрацюванню тактичних побудов.
У загальній групі працювали всі 20 футболістів, у тому числі й Віктор Циганков, який учора займався індивідуально.
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Збірна України залишила аеропорт Малаги о 16:00 за європейським часом. Планується, що в польоті чартер перебуватиме 2 години 45 хвилин. Після прибуття до Бельгії "синьо-жовті" вирушать до готелю "Шато де Терме" на околиці Льєжа.
Відзначимо, що наступне тренування, передматчеве, збірники проведуть завтра — на полі стадіону "Моріс Дюфран".
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Примітно, що захисник "Динамо" Микита Бурда покинув стан збірної після розтягнення м'язу стегна і полетів до Києва рейсом через Рим.
Додамо також, зустріч з азійською збірною пройде 27-го березня.