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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12435 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34040 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33677 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99963 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87381 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96999 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124283 просмотра

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Сборная Украины выиграла два матча в гандбольной турнире в Испании

Сборная Украины выиграла два матча в гандбольной турнире в Испании

Киев  •  УНН

 • 14920 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На международном турнире по гандболу в испанской Мелильи женская сборная Украины одержала две победы в двух матчах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины, передает УНН.

Сначала наша команда переиграла Японию (25:24), а во втором туре нанесла поражение национальной команде в Аргентине - вице-чемпиону Южной Америки.

В поединке с Аргентиной Украинские проиграли первый тайм 14:15, но после перерыва значительно прибавили в надежности обороны. За весь второй тайм команда Бориса Чижова пропустила лишь 10 голов, зато забила 17 - 31:25.

Наиболее результативными стали Виктория Борщенко и Лилия Горильська - по 7 голов. 5 раз отличилась Анна Редька.

Лучший игрок матча против Японии Илона Гайкова этот раз сделала 3 меткие броски.

Добавим, что в заключительном матче за итоговое первое место украинском сыграют против сборной Испании, которая также имеет максимум очков после двух туров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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