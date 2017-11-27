Сборная Украины выиграла два матча в гандбольной турнире в Испании

Сначала наша команда переиграла Японию (25:24), а во втором туре нанесла поражение национальной команде в Аргентине - вице-чемпиону Южной Америки.

В поединке с Аргентиной Украинские проиграли первый тайм 14:15, но после перерыва значительно прибавили в надежности обороны. За весь второй тайм команда Бориса Чижова пропустила лишь 10 голов, зато забила 17 - 31:25.

Наиболее результативными стали Виктория Борщенко и Лилия Горильська - по 7 голов. 5 раз отличилась Анна Редька.

Лучший игрок матча против Японии Илона Гайкова этот раз сделала 3 меткие броски.

Добавим, что в заключительном матче за итоговое первое место украинском сыграют против сборной Испании, которая также имеет максимум очков после двух туров.