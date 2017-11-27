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Збірна України виграла два матчі на гандбольному турнірі в Іспанії

Київ • УНН

 • 14928 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На міжнародному турнірі з гандболу в іспанській Мелільї жіноча збірна України здобула дві перемоги у двох матчах. Про це інформує прес-служба Федерації гандболу України, передає УНН.

Спочатку наша команда переграла Японію (25:24), а в другому турі завдала поразки національній команді Аргентині — віце-чемпіону Південної Америки.

У поєдинку з Аргентиною українки програли перший тайм 14:15, але після перерви значно додали в надійності оборони. За весь другий тайм команда Бориса Чижова пропустила лише 10 голів, натомість забила 17 – 31:25.

Найбільш результативними стали Вікторія Борщенко та Лілія Горільська - по 7 голів. 5 разів відзначилась Анна Редька.

Найкращий гравець матчу проти Японії Ілона Гайкова цього разу зробила 3 влучні кидки.

Додамо, що в заключному матчі за підсумкове перше місце українки зіграють проти збірної Іспанії, яка також має максимум очок після двох турів.

Українські Національні Новини

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