Збірна України виграла два матчі на гандбольному турнірі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На міжнародному турнірі з гандболу в іспанській Мелільї жіноча збірна України здобула дві перемоги у двох матчах. Про це інформує прес-служба Федерації гандболу України, передає УНН.
Спочатку наша команда переграла Японію (25:24), а в другому турі завдала поразки національній команді Аргентині — віце-чемпіону Південної Америки.
У поєдинку з Аргентиною українки програли перший тайм 14:15, але після перерви значно додали в надійності оборони. За весь другий тайм команда Бориса Чижова пропустила лише 10 голів, натомість забила 17 – 31:25.
Найбільш результативними стали Вікторія Борщенко та Лілія Горільська - по 7 голів. 5 разів відзначилась Анна Редька.
Найкращий гравець матчу проти Японії Ілона Гайкова цього разу зробила 3 влучні кидки.
Додамо, що в заключному матчі за підсумкове перше місце українки зіграють проти збірної Іспанії, яка також має максимум очок після двох турів.