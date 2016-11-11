Сборная Украины прибыла в Одессу на матч отбора ЧМ-2018 с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальная сборная команда Украины самолетом из Киева прибыла в Одессу. Сразу из аэропорта автобус с национальной командой отправился в гостиницу, где будут проживать три дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Предматчевая тренировка коллектива состоится в 19:00 на стадионе "Черноморец". Также главный тренер сборной Андрей Шевченко и голкипер команды Андрей Пятов дадут пресс-конференцию для СМИ.
Отмечается, что к матчу отбора чемпионата мира 2018 года с командой Финляндии готовятся все 25 вызванных тренером футболистов, включая полузащитника "сине-желтых" Евгения Коноплянку, который уже восстановился после спазма мышцы.
Напомним, что после трех туров квалификационного этапа украинская сборная с 5 очками занимает 3 место в группе І.
Как сообщал УНН, 12 ноября, Украина в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года встретится с командой Финляндии .