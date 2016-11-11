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15 марта, 19:03 • 111939 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157235 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132128 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109718 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103970 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100429 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Сборная Украины прибыла в Одессу на матч отбора ЧМ-2018 с Финляндией

Сборная Украины прибыла в Одессу на матч отбора ЧМ-2018 с Финляндией

Киев • УНН

 • 10619 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальная сборная команда Украины самолетом из Киева прибыла в Одессу. Сразу из аэропорта автобус с национальной командой отправился в гостиницу, где будут проживать   три дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Предматчевая тренировка коллектива состоится в 19:00 на стадионе "Черноморец". Также главный тренер сборной Андрей Шевченко и голкипер команды Андрей Пятов дадут пресс-конференцию для СМИ.

Отмечается, что к матчу отбора чемпионата мира 2018 года с командой Финляндии готовятся все 25 вызванных тренером футболистов, включая полузащитника "сине-желтых" Евгения Коноплянку, который уже восстановился после спазма мышцы.

Напомним, что после трех туров квалификационного этапа украинская сборная с 5 очками занимает 3 место в группе І.

Как сообщал УНН, 12 ноября, Украина  в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года встретится с командой Финляндии .

Украинские Национальные Новости

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