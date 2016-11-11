Збірна України прибула до Одеси на матч відбору ЧС-2018 з Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національна збірна команда України літаком з Києва прибула до Одеси. Одразу з аеропорту автобус з національною командою вирушив до готелю, де проживатиме там три дні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Передматчеве тренування колективу відбудеться о 19:00 на стадіоні "Чорноморець". Також головний тренер збірної Андрій Шевченко та голкіпер команди Андрій Пятов дадуть прес-конференцію для ЗМІ.
Зазначається, що до матчу відбору чемпіонату світу 2018 року із командою Фінляндії готуються усі 25 викликаних тренером футболістів, включаючи півзахисника "синьо-жовтих" Євгена Коноплянку, який вже відновився після спазму м'яза.
Нагадаємо, що після трьох турів кваліфікаційного етапу українська збірна з 5 очками посідає 3 місце в групі І.
Як повідомляв УНН, 12 листопада, Українав у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2018 року зустрінеться із командою Фінляндії.