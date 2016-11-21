Сборная Украины попала в последнюю корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Накануне жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2017 года по баскетболу ФИБА провела рассеивание участников, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
"Сине-желтая" сборная попала в последнюю корзину.
Полные составы участников выглядит так:
• Корзина 1: Испания, Литва, Франция, Сербия
• Корзина 2: Греция, Италия, Чехия, Латвия
• Корзина 3: Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия
• Корзина 4: Россия, Словения, Венгрия, Грузия
• Корзина 5: Германия, Бельгия, Польша, Черногория
• Корзина 6: Исландия, Великобритания, Украина, Румыния.
Стоит отметить, что матчи группового этапа финального турнира Евробаскета состоятся в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Хозяева групп имеют право избирать федерацию партнера, чья сборная при жеребьевке выпадет к ним в группу. Вместе будут выступать Финляндия - Исландия, Израиль - Литва, Румыния - Венгрия, Турция - Россия.
Напомним, жеребьевка финальной части Евробаскета-2017 пройдет 22 ноября.