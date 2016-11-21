Збірна України потрапила в останній кошик перед жеребом на Євробаскет-2017

“Жовто-блакитна” збірна потрапила до найнижчого кошика.

Повні склади учасників виглядають так:

• Кошик 1: Іспанія, Литва, Франція, Сербія

• Кошик 2: Греція, Італія, Чехія, Латвія

• Кошик 3: Хорватія, Ізраїль, Туреччина, Фінляндія

• Кошик 4: Росія, Словенія, Угорщина, Грузія

• Кошик 5: Німеччина, Бельгія, Польща, Чорногорія

• Кошик 6: Ісландія, Великобританія, Україна, Румунія.

Варто відзначити, що матчі групового етапу фінального турніру Євробаскета відбудуться в Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччині. Господарі груп мають право обирати федерацію-партнера, чия збірна при жеребкуванні випаде до них у групу. То ж разом виступатимуть Фінляндія — Ісландія, Ізраїль — Литва, Румунія — Угорщина, Туреччина — Росія.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євробаскета-2017 пройде 22 листопада.