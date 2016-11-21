Збірна України потрапила в останній кошик перед жеребом на Євробаскет-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Напередодні жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу ФІБА провела розсіювання учасників, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
“Жовто-блакитна” збірна потрапила до найнижчого кошика.
Повні склади учасників виглядають так:
• Кошик 1: Іспанія, Литва, Франція, Сербія
• Кошик 2: Греція, Італія, Чехія, Латвія
• Кошик 3: Хорватія, Ізраїль, Туреччина, Фінляндія
• Кошик 4: Росія, Словенія, Угорщина, Грузія
• Кошик 5: Німеччина, Бельгія, Польща, Чорногорія
• Кошик 6: Ісландія, Великобританія, Україна, Румунія.
Варто відзначити, що матчі групового етапу фінального турніру Євробаскета відбудуться в Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччині. Господарі груп мають право обирати федерацію-партнера, чия збірна при жеребкуванні випаде до них у групу. То ж разом виступатимуть Фінляндія — Ісландія, Ізраїль — Литва, Румунія — Угорщина, Туреччина — Росія.
Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євробаскета-2017 пройде 22 листопада.