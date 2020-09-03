Сборная Украины победила на старте Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

В стартовом матче Суперфинала Евролиги-2020 с Германией подопечные Николая Костенко вынуждены были доказывать свое превосходство в серии пенальти.

Первый период встречи завершился нулевой ничьей. Во второй 12-минутке игроки были более результативными. Сначала Давид Хувелер видначився автоголом, и украинцы повели — 1: 0. Впрочем, буквально за минуту Джоша Метцлер восстановил равновесие. Но на 24-й минуте Андрей Пашко ударом со штрафного снова вывел “сине-желтых” вперед.

В третьем периоде на 31-й минуте Максим Войток забил со штрафного. Однако на последних минутах матча соперники смогли не только сократить отставание, но и сравнять счет. Мячи забили Метцлер и Кристиан Биерман — 3:3.

Поединок перешел в овертайм, а затем и в серию пенальти. В ней сильнее оказались украинцы, которые набрали первое очко в турнирной таблице соревнований — 4:3.

Добавим, что 4-го сентября “желто-голубые” проведут матч следующего тура — против Швейцарии.