Збірна України перемогла на старті Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У своєму першому матчі в Суперфіналі цьогорічної Євроліги збірна України з пляжного футболу переграла Німеччину, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
У стартовому матчі Суперфіналу Євроліги-2020 із Німеччиною підопічні Миколи Костенка змушені були доводити свою перевагу в серії пенальті.
Перший період зустрічі завершився нульовою нічиєю. У другій 12-хвилинці гравці були більш результативними. Спочатку Давид Хувелер відначився автоголом, й українці повели — 1:0. Утім, буквально за хвилину Джоша Метцлер відновив рівновагу. Але на 24-й хвилині Андрій Пашко ударом зі штрафного знову вивів “синьо-жовтих” уперед.
У третьому періоді на 31-й хвилині Максим Войток забив зі штрафного. Однак на останніх хвилинах матчу суперники спромоглися не лише скоротити відставання, а й зрівняти рахунок. М’ячі забили Метцлер та Крістіан Бієрман — 3:3.
Поєдинок перейшов у овертайм, а потім і в серію пенальті. У ній сильнішими виявилися українці, які набрали перше очко в турнірній таблиці змагань — 4:3.
Додамо, що 4-го вересня “жовто-блакитні” проведуть матч наступного туру — проти Швейцарії.