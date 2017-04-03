Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по тяжелой атлетике

На престижном старте украинская заявка насчитывает 15 спортсменов (8 женщин и 7 мужчин):

Женщины: Вероника Ивасюк (58 кг), Мария Тимощук (63 кг), Анна Панова (69 кг), Мария Хлян (69 кг), Ирина Деха (75 кг), Валентина Кисиль (90 кг), Анна Макарова (+90 кг ), Анастасия Лысенко (+90 кг)

Мужчины: Александр Пелешенко (85 кг), Дмитрий Чумак (94 кг), Ярослав Ветер (94 кг), Константин Рева (105 кг), Василий Пелепенко (105 кг), Роман Василевский (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг).

Отметим, что чемпионат Европы продлится до 8 апреля включительно.

Добавим также, на предыдущем первенстве Старого света (2016) на территории Норвегии сборная Украины заняла третье общекомандное место - 6 "золотых", 3 "серебряные" и 2 бронзовые медали.

Как сообщал УНН, Ю.Паратова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.