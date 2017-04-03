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Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні в хорватському місті Спліт стартують змагання європейської першості з важкої атлетики. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

На престижному старті українська заявка нараховує 15 спортсменів (8 жінок та 7 чоловіків):

Жінки: Вероніка Івасюк (58 кг), Марія Тимощук (63 кг), Ганна Панова (69 кг), Марія Хлян (69 кг), Ірина Деха (75 кг), Валентина Кісіль (90 кг), Ганна Макарова (+90 кг), Анастасія Лисенко (+90 кг);

Чоловіки: Олександр Пєлєшенко (85 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Ярослав Вітер (94 кг), Костянтин Рева (105 кг), Василь Пелепенко (105 кг), Роман Василевський (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг).

Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 8 квітня включно.

Додамо також, на попередній першості Старого світу (2016 рік) на території Норвегії збірна України посіла третє загальнокомандне місце – 6 "золотих", 3 "срібні" та 2 бронзові медалі.

Як повідомляв УНН, Ю.Паратова завоювала срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

Українські Національні Новини

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