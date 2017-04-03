Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні в хорватському місті Спліт стартують змагання європейської першості з важкої атлетики. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
На престижному старті українська заявка нараховує 15 спортсменів (8 жінок та 7 чоловіків):
Жінки: Вероніка Івасюк (58 кг), Марія Тимощук (63 кг), Ганна Панова (69 кг), Марія Хлян (69 кг), Ірина Деха (75 кг), Валентина Кісіль (90 кг), Ганна Макарова (+90 кг), Анастасія Лисенко (+90 кг);
Чоловіки: Олександр Пєлєшенко (85 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Ярослав Вітер (94 кг), Костянтин Рева (105 кг), Василь Пелепенко (105 кг), Роман Василевський (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг).
Зазначимо, що чемпіонат Європи триватиме до 8 квітня включно.
Додамо також, на попередній першості Старого світу (2016 рік) на території Норвегії збірна України посіла третє загальнокомандне місце – 6 "золотих", 3 "срібні" та 2 бронзові медалі.
Як повідомляв УНН, Ю.Паратова завоювала срібло на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.