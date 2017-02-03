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Сборная Украины матчем с Германией стартует на Евробаскете-2017

Киев • УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила расписание матчей группового этапа Евробаскета-2017, который пройдет в четырех странах - Турции, Финляндии, Израиле и Румынии, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

Сборная Украины матчем с Германией стартует на Евробаскете-2017

В группе В матчи которой пройдут в Тель-Авиве "сине-желтые" сначала сыграют с Германией 31 августа. Далее команде Евгения Мурзина будет противостоять Италии (2 сентября), на следующий день запланирована игра с Грузией, 5 сентября с Литвой и заключительный матч 6-го числа с Израилем.

Напомним, чтобы выйти в 1/8 финала соревнований украинцам нужно занять одно из первых четырех мест.

Как сообщал УНН, сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2017. Украинская сборная попала в группу В.
Соперниками подопечных Евгения Мурзина будут Израиль, Литва, Италия, Грузия и Германия.

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