Сборная Украины матчем с Германией стартует на Евробаскете-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила расписание матчей группового этапа Евробаскета-2017, который пройдет в четырех странах - Турции, Финляндии, Израиле и Румынии, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
В группе В матчи которой пройдут в Тель-Авиве "сине-желтые" сначала сыграют с Германией 31 августа. Далее команде Евгения Мурзина будет противостоять Италии (2 сентября), на следующий день запланирована игра с Грузией, 5 сентября с Литвой и заключительный матч 6-го числа с Израилем.
Напомним, чтобы выйти в 1/8 финала соревнований украинцам нужно занять одно из первых четырех мест.
Как сообщал УНН, сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2017. Украинская сборная попала в группу В.
Соперниками подопечных Евгения Мурзина будут Израиль, Литва, Италия, Грузия и Германия.