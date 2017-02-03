Збірна України матчем із Німеччиною стартуватиме на Євробаскеті-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оголосила розклад поєдинків групового етапу Євробаскету-2017, що пройде у чотирьох країнах – Туреччині, Фінляндії, Ізраїлі та Румунії, передає УНН з посиланням на сайт організації.
У групі В матчі якої відбуватимуться у Тель-Авіві "жовто-блакитні" спочатку зіграють із Німеччиною 31 серпня. Далі команді Євгена Мурзіна протистоятиме Італія (2 вересня), на наступний день запланована гра із Грузією, 5-го вересня із Литвою і заключний матч 6-го числа із Ізраїлем.
Нагадаємо, щоб вийти до 1/8 фіналу змагань українцям потрібно посісти одне із перших чотирьох місць.
Як повідомляв УНН, збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017. Українська збірна потрапила до групи В.
Суперниками підопічних Євгена Мурзіна: Ізраїль, Литва, Італія, Грузія та Німеччина.