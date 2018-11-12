Сборная Украины по регби одержала вторую победу на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальная мужская сборная Украины в выездном матче чемпионата Европы по регби-15 (дивизион “Конференция 1 “Север”) одержала победу над венграми со счетом 48:24. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию регби Украины.
После двух сыгранных туров украинцы имеют в своем активе две победы. В стартовой игре “сине-желтые” во Львове преодолели Люксембург (24:13).
Добавим также, следующий поединок с участием подопечных Валерия Кочанова состоится в следующем году. 20 апреля сборная Украины в гостях сыграет с Молдовой.