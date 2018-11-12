Збірна України із регбі здобула другу перемогу на ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Національна чоловіча збірна України у виїзному матчі чемпіонату Європи з регбі-15 (дивізіон “Конференція 1 “Північ”) здобула перемогу над угорцями з рахунком 48:24. Про це інформує УНН із посиланням на Федерацію регбі України.
Після двох зіграних турів українці мають в своєму доробку дві звитяги. У стартовій грі “синьо-жовті” у Львові здолали Люксембург (24:13).
Додамо також, наступний поєдинок за участю підопічних Валерія Кочанова відбудеться вже наступного року. 20 квітня збірна України в гостях зіграє з Молдовою.