Сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка финального этапа Евробаскета-2017 в котором примет участие национальная команда Украины, передает корреспондент УНН.
Украинская сборная попала в группу В.
Соперниками подопечных Евгения Мурзина стали:
Израиль, Литва, Италия, Грузия и Германия.
Вашему вниманию результаты жеребьевки в других группах:
Группа А: Финляндия, Исландия, Франция, Греция, Словения, Польша;
Группа С: Румыния, Венгрия, Испания, Чехия, Хорватия, Черногория;
Группа D: Турция, Россия, Сербия, Латвия, Бельгия, Великобритания.
Напомним, что Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах - Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.
Как сообщал УНН, "сине-желтые" с помощью дополнительных показателей получили путевку на первенство Старого Света.