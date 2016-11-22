Сборная Украины узнала соперников на Евробаскете-2017

Украинская сборная попала в группу В.

Соперниками подопечных Евгения Мурзина стали:

Израиль, Литва, Италия, Грузия и Германия.

Вашему вниманию результаты жеребьевки в других группах:

Группа А: Финляндия, Исландия, Франция, Греция, Словения, Польша;

Группа С: Румыния, Венгрия, Испания, Чехия, Хорватия, Черногория;

Группа D: Турция, Россия, Сербия, Латвия, Бельгия, Великобритания.

Напомним, что Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах - Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

Как сообщал УНН, "сине-желтые" с помощью дополнительных показателей получили путевку на первенство Старого Света.