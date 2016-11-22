Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017

Українська збірна потрапила до групи В.

Суперниками підопічних Євгена Мурзіна:

Ізраїль, Литва, Італія, Грузія та Німеччина.

До вашої уваги результати жеребкування в інших групах:

Група А: Фінляндія, Ісландія, Франція, Греція, Словенія, Польща;

Група С: Румунія, Угорщина, Іспанія, Чехія, Хорватія, Чорногорія;

Група D: Туреччина, Росія, Сербія, Латвія, Бельгія, Великобританія.

Нагадаємо, що Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня в чотирьох країнах - Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччини.

Як повідомляв УНН, "жовто-блакитні" за допомогою додаткових показників одержали путівку на першість Старого Світу.