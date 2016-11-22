Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 16312 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 121448 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 120489 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 121939 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 121252 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 125743 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 186460 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76633 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163881 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115183 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 32650 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 43063 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 39565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 29304 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 13577 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 10621 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 29726 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 39960 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 121428 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 186454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 2436 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 10299 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 106339 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 108130 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52015 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування фінального етапу Євробаскета-2017 в якому візьме участь національна команда України, передає кореспондент УНН.

Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017

Українська збірна потрапила до групи В.

Суперниками підопічних Євгена Мурзіна:

Ізраїль, Литва, Італія, Грузія та Німеччина.

До вашої уваги результати жеребкування в інших групах:

Група А: Фінляндія, Ісландія, Франція, Греція, Словенія, Польща;

Група С: Румунія, Угорщина, Іспанія, Чехія, Хорватія, Чорногорія;

Група D: Туреччина, Росія, Сербія, Латвія, Бельгія, Великобританія.

Нагадаємо, що Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня в чотирьох країнах - Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччини.

Як повідомляв УНН, "жовто-блакитні" за допомогою додаткових показників одержали путівку на першість Старого Світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13