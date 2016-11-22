Збірна України дізналася суперників на Євробаскеті-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування фінального етапу Євробаскета-2017 в якому візьме участь національна команда України, передає кореспондент УНН.
Українська збірна потрапила до групи В.
Суперниками підопічних Євгена Мурзіна:
Ізраїль, Литва, Італія, Грузія та Німеччина.
До вашої уваги результати жеребкування в інших групах:
Група А: Фінляндія, Ісландія, Франція, Греція, Словенія, Польща;
Група С: Румунія, Угорщина, Іспанія, Чехія, Хорватія, Чорногорія;
Група D: Туреччина, Росія, Сербія, Латвія, Бельгія, Великобританія.
Нагадаємо, що Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня в чотирьох країнах - Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччини.
Як повідомляв УНН, "жовто-блакитні" за допомогою додаткових показників одержали путівку на першість Старого Світу.