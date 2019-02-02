Сборная Катара впервые в истории стала триумфатором Кубка Азии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся финал Кубка Азии по футболу в рамках которого проводили встречу сборные Японии и Катара, передает корреспондент УНН.
Уже на 12 минуте болельщиков порадовал катарец Алмоез, который отметился точным ударом через себя. Также в первом тайме красивое взятие ворот оформил партнер Алмоеза по сборной Хатим, который дальним выстрелом направил “мяч” под дальнюю штангу.
Минамино на 69 минуте подарил надежду японцам, когда перебросил мяч через вратаря противников. Но впоследствии Катар завоевал право на пенальти, который реализовал Афиф и установил окончательные цифры на табло — 3:1.
Заметим, что для катаров этот успех стал крупнейшим в истории сборной. Кроме того, Катар в 2022 году примет чемпионат мира.
Справка УНН: Кубок Азии имеет даже более длинную историю, чем чемпионат Европы. Турнир проводится с 1956 года, а Япония является самой титулованной сборной — 4 чемпионства. Катар до этого момента ни разу даже не доходил до полуфинала соревнований.