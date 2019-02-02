Збірна Катару вперше в історії стала тріумфатором Кубку Азії з футболу

Вже на 12 хвилині уболівальників порадував катарець Алмоез, який відзначився точним ударом через себе. Також у першому таймі красиве взяття воріт оформив партнер Алмоеза по збірній Хатім, який дальнім пострілом направив “шкіряну кулю” під дальню стійку.

Мінаміно на 69 хвилині подарував надію японцям, коли перекинув м’яч через воротаря супротивників. Але згодом Катар завоював право на пенальті, який реалізував Афіф та встановив остаточні цифри на табло — 3:1.

Зауважимо, що для катарців цей успіх став найбільшим в історії збірної. Крім того, Катар у 2022 році прийме чемпіонат світу.

Довідка УНН: Кубок Азії має навіть більш довгу історію, ніж чемпіонат Європи. Турнір проводиться з 1956 року, а Японія є найбільш титулованою збірної — 4 чемпіонства. Катар до цього моменту ні разу навіть не доходив до півфіналу змагань.