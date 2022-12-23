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Сохраненное Рождество: премьера нового музыкального фильма «Колядки на Кудрявке»

Сохраненное Рождество: премьера нового музыкального фильма «Колядки на Кудрявке»

Киев • УНН

 • 1029043 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 24 декабря на медиасервисе MEGOGO премьера музыкального фильма «Колядки на Кудрявке», который репрезентует украинские традиции на современный лад. В проекте звучат аутентичные колядки со всей Украины, которые существуют только в народном творчестве и передавались устно из поколения в поколение. Это первое их звучание в цифровом формате в современной музыкальной обработке перед широкой аудиторией.

Съемка фильма проходила на киевской Кудрявке. Век назад именно здесь уважали украинское Рождество. Но в течение десятилетий оккупации советским союзом все украинские традиции исчезали из городов, а продолжали существовать только в отдаленных районах и селах. Поэтому именно пространство «Кудрявка» возвращает украинцам забытые колядки в новом звучании.

«Наша культура важна, особенно во время очередной попытки уничтожения украинской нации все теми же захватчиками. И настоящая украинская культура сегодня переосмыслена визуально и музыкально. Песни, ранее исполнявшиеся под простейшие музыкальные инструменты, сегодня могут звучать в электронной обработке и распространяться на миллионы людей через Spotify, YouTube, Apple Music. Культура развивается только тогда, когда постоянно переосмысливается в актуальных формах и актуальных смыслах», – указала СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.

Над проектом работала команда музыкального канала MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) и фольклорная группа ЩукаРыба. В сотрудничестве им удалось сохранить аутентичное звучание колядок, но с новой аранжировкой.

«MEGOGO LIVE традиционно готовит проект к новогодним праздникам. В этом году у команды было много внутренних вопросов относительно того, что именно может быть актуальным для украинцев. Мы нашли идею и мечтали отойти от классического «Щедрика», чтобы открыть зрителям новые традиционные песни. В процессе подготовки и создания погрузились в настоящие украинские традиции и еще больше полюбили нашу культуру. Хочется подчеркнуть, что каждый артист вместе с нами влюбился в этот проект и выложился на 1000 процентов. Уверена, зритель это почувствует», – добавляет Лирон Добровольская, режиссер канала MEGOGO LIVE.

«Мне дали максимальную свободу в создании музыки и я пытался сделать так, чтобы все 8 колядок звучали интересно, целостно, но в то же время, чтобы в каждой было ощутимо стилистическое направление солиста. Потом, когда уже была написана музыка, мы записывали и интегрировали артиста в аранжировку, после чего переписывали хор, с учетом солирующей партии артиста. Я думаю, что этот проект был своеобразным вызовом для всех нас, потому что никто такого раньше не делал, но тем это было и интересно — идти по непроторенной тропе», – рассказывает Ярослав Маяк.

От затеи до реализации фильма прошло 2 месяца. Съемки проходили на Кудрявке во время блекаутов в Киеве с постоянными перебоями света и включенными генераторами. Преодолевая все сложности на площадке собрались украинские исполнители — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Тонка, TERY, ЮЮ, Lely45 и ЩукаРыба. Под каждого подобрали колядку и проработали особое исполнение.

«Колядки на Кудрявке» — это возможность популяризировать украинскую музыку. Развенчать мифы и избавиться от стереотипов, которые очень быстро образуются вокруг культурной сферы. Этими колядками мы обращаемся одновременно к разным сферам — самим артистам, к фольклористам, этнографам и каждому человеку. Мы сохранили оригинальность колядок, но осовременили их, чтобы плейлист можно было слушать даже просто в машине.

Для людей с нарушением слуха, социальная инициатива «Смотри как слышно» подготовила перевод жестовым языком.

Смотрите «Колядки на Кудрявке» 24 декабря на канале MEGOGO LIVE и MEGOGO в 19:00. Также с 30-го декабря слушайте аудиоверсию на всех площадках для прослушивания подкастов и музыки.

Кудрявка—это территория бывшего ликероводочного завода. Его спроектировал Владимир Бессмертный и фасады 1896 даже сохранились. Когда-то это был Казенный винный склад №1, ныне — заброшенная территория с остатками горевшей крыши и уникальными чугунными колоннами. Ковальская ревитализирует это место. Кудрявка станет живым пространством городской культуры Киева.

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру. Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: - телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

MEGOGO LIVE — музыкально-развлекательный канал, созданный медиасервисом MEGOGO в конце 2018 года. Главная цель проекта — поддержка современной украинской музыки и популяризация молодых артистов. Канал круглосуточно транслирует клипы украинских исполнителей и создает собственные шоу, гостями которых становятся как популярные звезды и блоггеры, так и новые имена в украинском шоубизе. Кроме того, для популяризации украинской музыки в 2022 году канал создал музыкальную премию MEGOGO MUSIC AWARDS.

Часть эфира MEGOGO LIVE посвящена показу концертов и диджей-сетов, а также прямым трансляциям фестивалей Atlas Weekend, Rap.ua Festival, Double Triple Fest и других громких событий культурной жизни в Украине.
Просматривать MEGOGO LIVE на медиасервисе MEGOGO можно бесплатно. Также в 2022 году канал стал доступным для свободного просмотра в приложении Дия в разделе Дия.TV.

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