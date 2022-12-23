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Збережене Різдво: прем‘єра нового музичного фільму «Колядки на Кудрявці»

Збережене Різдво: прем‘єра нового музичного фільму «Колядки на Кудрявці»

Київ • УНН

 • 1029044 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. 24 грудня на медіасервісі MEGOGO прем‘єра музичного фільму «Колядки на Кудрявці», який репрезентує українські традиції на сучасний лад. У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, які існують лише в народній творчості та передавалися усно із покоління в покоління. Це перше їхнє звучання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал.

Знімання фільму проходило на київській Кудрявці. Століття тому саме тут шанували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації радянським союзом, всі українські традиції зникали з міст, а продовжували існувати лише у віддалених районах та селах. Тому саме простір «Кудрявка» повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.

«Наша культура важлива, особливо під час чергової спроби знищення української нації все тими ж загарбниками. І справжня українська культура сьогодні переосмислюється візуально і музично. Пісні, які раніше виконувались під найпростіші музичні інструменти, сьогодні можуть звучати в електронній обробці і поширюватись на мільйони людей через Spotify, YouTube, Apple Music. Культура розвивається тільки тоді, коли постійно переосмислюється в актуальних формах і актуальних сенсах», – зазначила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.

Над проєктом працювала команда музичного каналу MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт ЩукаРиба. У співпраці їм вдалося зберегти автентичне звучання колядок, але з новим аранжуванням.

«MEGOGO LIVE традиційно готує проєкт до новорічних свят. Цього року у команди було багато внутрішніх запитань щодо того, що саме може бути на часі для українців. Ми знайшли ідею і мріяли відійти від класичного «Щедрика», щоб відкрити глядачам нові традиційні пісні. В процесі підготовки й створення поринули у справжні українські традиції та ще більше полюбили нашу культуру. Хочеться підкреслити, що кожен артист разом з нами закохався в цей проєкт і виклався на 1000 відсотків. Впевнена, глядач це відчує», – додає Лірон Добровольська, режисерка каналу MEGOGO LIVE.

«Мені дали максимальну свободу в створенні музики і я намагався зробити так, щоб всі 8 колядок звучали цікаво, цілісно, але водночас, щоб в кожній був відчутний стилістичний напрямок соліста. Потім, коли вже була написана музика, ми записували і інтегрували артиста в аранжування, аж після цього переписували хор, з урахуванням солюючої партії артиста. Я думаю, що цей проєкт був своєрідним викликом для всіх нас, тому що ніхто такого раніше не робив, але тим це було і цікаво — йти неповторною стежкою», – розказує Ярослав Маяк.

Від задуму до реалізації фільму пройшло 2 місяці. Зйомки проходили на Кудрявці під час блекаутів у Києві, з постійними перебоями світла та увімкненими генераторами. Долаючи всі складнощі на майданчику зібралися українські виконавці — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та ЩукаРиба. Під кожного підібрали колядку та пропрацювали особливе виконання.

«Колядки на Кудрявці» — це можливість популяризувати українську музику. Розвінчати міфи та позбутися стереотипів, які дуже швидко утворюються навколо культурної сфери. Цими колядками ми звертаємося одночасно до різних сфер — самих артистів, до фольклористів, етнографів та до кожної людини. Ми зберегли оригінальність колядок, але осучаснили їх, щоб плейлист можна було слухати навіть просто в машині», – коментує Ярина Сізик, учасниця гурту ЩукаРиба.

Для людей з порушенням слуху, соціальна ініціатива «Дивись як чутно» підготувала переклад жестовою мовою.

Дивіться «Колядки на Кудрявці» 24-го грудня на каналі MEGOGO LIVE та MEGOGO о 19:00. Також з 30-го грудня слухайте аудіоверсію на всіх майданчиках для прослуховування подкастів та музики.

Кудрявка — це територія колишнього лікеро-горілчаного заводу. Його спроєктував Володимир Безсмертний і фасади 1896 року навіть збереглися. Колись це був Казенний винний склад №1, нині — занедбана територія з залишками горілого даху і унікальними чавунними колонами. Ковальська ревіталізує це місце. Кудрявка стане живим простором міської культури Києва.

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі. Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO LIVE — музично-розважальний канал, створений медіасервісом MEGOGO наприкінці 2018 року. Головна мета проєкту — підтримка сучасної української музики та популяризація молодих артистів. Канал цілодобово транслює кліпи українських виконавців та створює власні шоу, гостями яких стають як популярні зірки та блогери, так і зовсім нові імена в українському шоубізі. Крім того, для популяризації української музики, у 2022 році канал створив музичну премію MEGOGO MUSIC AWARDS.

Частина ефіру MEGOGO LIVE присвячена показу концертів та діджей-сетів, а також прямим трансляціям фестивалів Atlas Weekend, Rap.ua Festival, Double Triple Fest та інших гучних подій культурного життя в Україні.
Переглядати MEGOGO LIVE на медіасервісі MEGOGO можна абсолютно безкоштовно. Також у 2022 році канал став доступним для вільного перегляду в застосунку Дія у розділі Дія.TV.

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