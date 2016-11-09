Завтра утром в Херсоне включат сирены

Согласно Городской целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2016-2020 годы, в Херсоне на базе круглосуточной центральной диспетчерской службы "1580" отдела по вопросам гражданской защиты Херсона городского совета создана автоматизированная система централизованного оповещения населения, органов управления, сил гражданской защиты и субъектов хозяйствования об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Так, 10 ноября отделом по вопросам гражданской защиты Херсона городского совета с участием специалистов организации - учредителя системы оповещения (общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОЗОН С" (г.Днепр) будет осуществляться ввод этой системы в эксплуатацию.

При запуске системы оповещения, для проверки ее функционирования, в указанное время будет происходить практическое включение 15-ти сигнально-громкоговорящих устройств, расположенных на открытых территориях во всех районах города, через которые будут передаваться сигналы и сообщения о защите. Указанные сообщения также будут передаваться в эфире радио "Таврия" (FM частота 100,6).

В связи с этим, обращаемся к херсонцам с просьбой сохранять спокойствие во время звучания учебных сигналов и сообщений и, по возможности, сообщить о проведении указанных мероприятий родным, близким и знакомым.