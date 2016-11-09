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15 марта, 19:03 • 113728 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162350 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135410 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128095 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111589 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104831 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100991 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133428 просмотра

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Завтра утром в Херсоне включат сирены

Завтра утром в Херсоне включат сирены

Киев • УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра утром в Херсоне будут тестировать сирены. Об этом сообщили УНН в пресс-службе городского совета.

 

Согласно Городской целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2016-2020 годы, в Херсоне на базе круглосуточной центральной диспетчерской службы "1580" отдела по вопросам гражданской защиты Херсона городского совета создана автоматизированная система централизованного оповещения населения, органов управления, сил гражданской защиты и субъектов хозяйствования об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Так, 10 ноября отделом по вопросам гражданской защиты Херсона городского совета с участием специалистов организации - учредителя системы оповещения (общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ОЗОН С" (г.Днепр) будет осуществляться ввод этой системы в эксплуатацию.

При запуске системы оповещения, для проверки ее функционирования, в указанное время будет происходить практическое включение 15-ти сигнально-громкоговорящих устройств, расположенных на открытых территориях во всех районах города, через которые будут передаваться сигналы и сообщения о защите. Указанные сообщения также будут передаваться в эфире радио "Таврия" (FM частота 100,6).

В связи с этим, обращаемся к херсонцам с просьбой сохранять спокойствие во время звучания учебных сигналов и сообщений и, по возможности, сообщить о проведении указанных мероприятий родным, близким и знакомым.

Украинские Национальные Новости

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