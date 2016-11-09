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Завтра вранці в Херсоні увімкнуть сирени

Завтра вранці в Херсоні увімкнуть сирени

Київ • УНН

 • 8513 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра зранку в Херсоні тестуватимуть сирени. Про це УНН повідомили у прес-службі міської ради.

 

Відповідно до Міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 роки, в Херсоні на базі цілодобової центральної диспетчерської служби “1580” відділу з питань цивільного захисту м.Херсона міської ради створено автоматизовану систему централізованого оповіщення населення, органів управління, сил цивільного захисту та суб’єктів господарювання про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Так, 10 листопада відділом з питань цивільного захисту м.Херсона міської ради за участю фахівців організації — установника системи оповіщення (товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство “ОЗОН С” (м.Дніпро) здійснюватиметься введення цієї системи в експлуатацію.

Під час запуску системи оповіщення, для перевірки її функціонування, у зазначений час відбуватиметься практичне включення 15-ти сигнально-гучномовних пристроїв, розташованих на відкритих територіях в усіх районах міста, через які будуть передаватися сигнали та повідомлення із цивільного захисту. Вказані повідомлення також передаватимуться в ефірі радіо “Таврія” (FM частота 100,6).

У зв’язку цим, звертаємося до херсонців із проханням зберігати спокій під час звучання навчальних сигналів і повідомлень та, за можливості, повідомити про проведення вказаних заходів рідних, близьких та знайомих.

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