Завтра состоится открытая тренировка национальной сборной по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Завтра, 13 ноября, в рамках подготовки к выездному матчу Лиги наций против сборной Словакии национальная команда Украины проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"В этот день в 18.00 футболисты и тренерский штаб Андрея Шевченко приглашают болельщиков на главную футбольную арену страны.
Тех, кто придет на встречу со сборной, ждет знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов, сфотографироваться со своими кумирами и получить подарок на память", - говорится в анонсе мероприятия.
В ФФУ напомнили, что вход на тренировку - свободный.
Отметим, что матч Словакия - Украина состоится 16 ноября в Трнаве (начало - в 21.45 по киевскому времени).
Напомним, все предыдущие поединки в рамках турнира Лиги наций УЕФА со словаками и чехами, украинская сборная сыграла победно.