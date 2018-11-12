Завтра відбудеться відкрите тренування національної збірної з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Завтра, 13 листопада, в рамках підготовки до виїзного матчу Ліги націй проти збірної Словаччини національна команда України проведе відкрите тренування на НСК “Олімпійський”. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
“Цього дня о 18.00 футболісти та тренерський штаб Андрія Шевченка запрошують уболівальників на головну футбольну арену країни.
На тих, хто прийде на зустріч зі збірною, чекає знайомство з тренувальним процесом команди, можливість взяти автограф у футболістів, сфотографуватися зі своїми кумирами та отримати подарунок на згадку”, — йдеться в анонсі заходу.
У ФФУ нагадали, що вхід на тренування — вільний.
Зауважмо, що матч Словаччина — Україна відбудеться 16 листопада у Трнаві (початок — о 21.45 за київським часом).
Нагадаємо, усі попередні поєдинки в рамках турніру Ліги націй УЄФА зі словаками та чехами, українська збірна зіграла переможно.