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15 марта, 19:03 • 116797 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171972 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141497 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133726 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114580 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106526 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102224 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Завтра состоится экстренное заседание НАПК - нардеп

Завтра состоится экстренное заседание НАПК - нардеп

Киев • УНН

 • 11519 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Завтра состоится экстренное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом народный депутат Виктор Чумак сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Завтра в 10:00 внеочередное, чрезвычайное, экстренное заседание НАПК. Пресс-релиза пока нет, повестки дня нет, проектов решений нет. Мне даже не хочется оценивать все это. А ваши предположения???", - написал В.Чумак.

Напомним, 25 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что официальный сайт работает нестабильно из-за большого количества запросов.

Украинские Национальные Новости

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