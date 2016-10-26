Завтра состоится экстренное заседание НАПК - нардеп

"Завтра в 10:00 внеочередное, чрезвычайное, экстренное заседание НАПК. Пресс-релиза пока нет, повестки дня нет, проектов решений нет. Мне даже не хочется оценивать все это. А ваши предположения???", - написал В.Чумак.

Напомним, 25 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что официальный сайт работает нестабильно из-за большого количества запросов.