Завтра відбудеться термінове засідання НАЗК – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Завтра відбудеться термінове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це народний депутат Віктор Чумак повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Завтра о 10.00 позачергове, надзвичайне, термінове засідання НАЗК. Прес-релізу поки нема, порядку денного нема проектів рішень нема. Мені навіть не хочеться оцінювати все це. А які ваші припущення???”, — написав В.Чумак.
Нагадаємо, 25 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що офіційний сайт працює нестабільно через велику кількість запитів.