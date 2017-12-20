Завтра Верховный Суд Украины рассмотрит вопрос о своей ликвидации

Заседание состоится 21 декабря 2017 в 10:00 в помещении Верховного Суда Украины в Кловском дворце.

Проектом повестки дня предусмотрено рассмотрение вопроса о прекращении деятельности и ликвидации Верховного Суда Украины в установленном законом порядке.

Докладчик: и.о. Председателя Верховного Суда Украины Василий Гуменюк.

Напомним, 15 декабря 2017 начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей. Ранее, 30 ноября 2017 главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования. Этот суд будет единственной кассационной инстанцией в Украине.

В связи с изменениями прекращают свою деятельность целый ряд судебных учреждений, в частности старый Верховный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.