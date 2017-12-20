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Завтра Верховний Суд України розгляне питання щодо своєї ліквідації

Завтра Верховний Суд України розгляне питання щодо своєї ліквідації

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Завтра відбудеться Пленум Верховного Суду України. У порядку денному питання щодо ліквідації ВСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби суду.

Засідання відбудеться 21 грудня 2017 року о 10 годині у приміщенні Верховного Суду України у Кловському палаці.
Проектом порядку денного передбачено розгляд питання про припинення діяльності та ліквідацію Верховного Суду України в установленому законом порядку.

Доповідач: в.о. Голови Верховного Суду України Василь Гуменюк.

Нагадаємо, 15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд у складі 115 суддів. Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування. Цей суд буде єдиною касаційною інстанцією в Україні.

У зв’язку зі змінами припиняють свою діяльність цілий ряд судових установ, зокрема старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

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