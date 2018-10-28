Завтра в Украину возвращаются участники "Игры Непокоренных"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Завтра, 29 октября, в Украину из Австралии возвращается украинская команда, которая принимала участие в "Играх непокоренные-2018". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"29 октября, в 13.25, в Украину из Австралии прибывает самолет с Национальной сборной "Invictus Games" после участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных - 2018", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в Международном аэропорту Борисполь у терминала "D" состоится торжественная встреча Национальной сборной Украины.
Напомним, представители Украины получили 20 золотых медалей на "Играх Непокоренных" в Сиднее.