Завтра в Украину возвращаются участники "Игры Непокоренных"

"29 октября, в 13.25, в Украину из Австралии прибывает самолет с Национальной сборной "Invictus Games" после участия в международных соревнованиях "Игры Непокоренных - 2018", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в Международном аэропорту Борисполь у терминала "D" состоится торжественная встреча Национальной сборной Украины.

Напомним, представители Украины получили 20 золотых медалей на "Играх Непокоренных" в Сиднее.