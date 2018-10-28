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Завтра в Україну повертаються учасники “Ігри Нескорених”

Завтра в Україну повертаються учасники “Ігри Нескорених”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня, в Україну з Австралії повертається українська команда, яка брала участь в “Іграх Нескоренних-2018”. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

“29 жовтня, о 13.25, в Україну з Австралії прибуває літак з Національною збірною “Invictus Games” після участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених — 2018”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, у Міжнародному аеропорту Бориспіль біля терміналу “D” відбудеться урочиста зустріч Національної збірної України.

Нагадаємо, представники України здобули 20 золотих медалей на “Іграх Нескорених” у Сіднеї.

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