Завтра в Украине состоится общенациональная минута молчания в память о павших защитниках и защитницах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Завтра, 1 октября, Украина отметит День защитников и защитниц. В 9:00 состоится общенациональная минута молчания в память обо всех погибших воинах, передает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Президента.
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“Завтра, 1 октября, Украина впервые отметит День защитников и защитниц в новую дату.
Где бы вы ни были – дома или на работе, на центральной площади большого города или на улице маленького села – остановитесь. Остановитесь на минуту, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нас, сражаясь за свободу государства. Остановитесь, чтобы почтить память защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину”, - говорится в сообщении.
“Воскресенье. 9:00. Минута молчания. Минута почитания”- добавили в Офисе Президента.
Напомним
1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц.