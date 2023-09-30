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Завтра в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць

Київ • УНН

 • 225634 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Завтра, 1 жовтня, Україна відзначить День захисників та захисниць. О 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів, передає УНН з посиланням на Telegram Офісу Президента.

Цитата

“Завтра, 1 жовтня, Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату.

Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну”, - йдеться в повідомленні.

“Неділя. 9:00. Хвилина мовчання. Хвилина шани”- додали в Офісі Президента.

Нагадаємо

1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць.

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