Завтра в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Завтра, 1 жовтня, Україна відзначить День захисників та захисниць. О 9:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів, передає УНН з посиланням на Telegram Офісу Президента.
Цитата
“Завтра, 1 жовтня, Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату.
Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну”, - йдеться в повідомленні.
“Неділя. 9:00. Хвилина мовчання. Хвилина шани”- додали в Офісі Президента.
Нагадаємо
1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць.