Завтра в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих захисників і захисниць

Цитата

“Завтра, 1 жовтня, Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату.

Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну”, - йдеться в повідомленні.

“Неділя. 9:00. Хвилина мовчання. Хвилина шани”- додали в Офісі Президента.

Нагадаємо

1 жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць.