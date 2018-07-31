Завтра в Украине объявят результаты поступления на бюджетное обучение

“Завтра, 1 августа 2018 года, станет известно, кто из поступающих получил рекомендацию на бюджет. Речь идет об абитуриентах, которые поступают после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Распределение бюджетных мест будет происходить по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа”, - говорится в сообщении.

У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одной из заявлений появится статус “Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)”. Таким поступающим надо будет выполнить требования по зачислению к 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на “Внесено в приказ”. В вузе издается приказ о зачислении.

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Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на “Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)”.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус “Допущено к конкурсу”. Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

После зачисления на бюджет — 7 августа — будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт. В случае ее получения статус электронного заявления поступающего меняется с “Допущено к конкурсу” или “Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и/или юридических лиц)” на “Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц)”.

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Он должен произойти до 18 августа.

Право на перевод по всем специальностям у абитуриентов, которые имеют специальные условия на участие в конкурсе. Перевестись вправе также абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места, но только по тем специальностям, которым уделяется особая поддержка.

Для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.

Напомним, 21 июня участники ВНО-2018 получили результаты тестов по всем предметам. Ранее в МОН рассказали, в какой ВУЗ в этом году подано наибольшее количество заявлений.