Завтра в Украине ожидаются метели
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Синоптики прогнозируют на понедельник продолжение непогодов - снег, мокрый снег и метели. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"В понедельник, 14 ноября, в стране ожидаем облачную погоду. Ночью в западных и Винницкой областях временами снег, в северных и центральных областях сильный снег, местами метели, в южных и восточных областях мокрый снег и дождь; днем в восточных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории небольшой снег", - говорится в сообщении.
На дорогах большинства областей Украины гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный (на востоке и юге юго-западный), 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток 0-5 ° мороза (ночью в Прикарпатье до 8 °); на юге и востоке страны ночью и днем 1-6 ° тепла.
В столице, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра сильный снег, метели, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3 градуса мороза.