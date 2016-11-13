Завтра в Україні очікуються хуртовини

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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Синоптики прогнозують на понеділок продовження негоди — сніг, мокрий сніг та хуртовини. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

“У понеділок, 14 листопада, в країні чекаємо хмарну погоду. Вночі у західних та Вінницькій областях часом сніг, у північних та центральних областях сильний сніг, місцями хуртовини, у південних та східних областях мокрий сніг та дощ; вдень у східних областях мокрий сніг та дощ, на решті території невеликий сніг”, — йдеться у повідомленні.

На дорогах більшості областей України ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (на сході та півдні південно-західний), 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 0-5° морозу ( вночі у прикарпатських областях до 8°); на півдні та сході країни вночі і вдень 1-6° тепла.

У столиці, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра сильний сніг, хуртовини, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-3 градусів морозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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