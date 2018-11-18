Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В понедельник в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, а на юге - сильные осадки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
“19 ноября в северных, Волынской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях без осадков, на остальной территории ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки”, — говорится в сообщении.
На дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9 градусов мороза, на западе и юге 0-5 градусов мороза; днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на крайнем юге 5-10 градусов тепла.
Как сообщал УНН, с начала ухудшения погодных условий 14 ноября в столице из-за гололеда травмировались 192 человека, в том числе 24 ребенка.