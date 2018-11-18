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Завтра в Україні очікується мокрий сніг і дощ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У понеділок у деяких областях України очікується мокрий сніг і дощ, подекуди налипання мокрого снігу, а на півдні - сильні опади. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.

"19 листопада у північних, Волинській, Рівненській, Харківській та Луганській областях без опадів; на решті території вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ, у південних та центральних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у південній частині сильні опади", - йдеться у повідомленні.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних областях, в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів морозу, на заході та півдні 0-5 градусів морозу; вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, на крайньому півдні 5-10 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, з початку погіршення погодних умов 14 листопада у столиці через ожеледицю травмувалися 192 людини, у тому числі 24 дитини.

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