Завтра в Украине ожидается переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Синоптики сообщают, что завтра, 28 апреля, на территории Украины ожидается переменная облачность, но на западе пройдут сильные дожди и грозы. Об этом на странице в Facebook сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
"28 апреля в Украине: переменная облачность. В западной части местами кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах и на Волыни сильные дожди, на остальной территории без осадков ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с, порывистый.
"Температура ночью 3-8 ° тепла, в западных и северных областях 6-11 °; днем 19-24 °, на Прикарпатье 25-27 °, на побережье морей, в восточной части и на Волыни 15-20 ° ", - добавили в сообщении.
Напомним, сегодня, через угрозы снежных лавин в Закарпатье объявили штормовое предупреждение .