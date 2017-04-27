Завтра в Україні очікується мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Синоптики повідомляють, що завтра, 28 квітня, на території України очікується мінлива хмарність, але на заході пройдуть сильні дощі та грози. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“28 квітня в Україні: мінлива хмарність. У західній частині місцями короткочасні дощі, грози, вночі в Карпатах та на Волині сильні дощі, на решті території без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий.
“Температура вночі 3-8° тепла, у західних та північних областях 6-11°; вдень 19-24°, на Прикарпатті 25-27°, на узбережжі морів, у східній частині та на Волині 15-20°”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, через загрози снігових лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження.