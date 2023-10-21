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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах до +27

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Завтра в Украине облачно с прояснениями, утром туман – сообщает УНН со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Завтра в Украине облачно с прояснениями, в некоторых регионах до +27

Детали

Облачно с прояснениями.

В западных областях, по прогнозам синоптиков, местами небольшой, на Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман.

Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на западе и юге страны до 16°; днем 18-23°, в Одесской, Николаевской областях и в Крыму 22-27°; в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

На Киевщине также ожидается облачность с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°.

Украинские Национальные Новости

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