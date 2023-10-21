Завтра в Україні хмарно з проясненнями, в деяких регіонах до +27
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Завтра в Україні хмарно з проясненнями, вранці туман – повідомляє УНН з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Деталі
Хмарно з проясненнями.
У західних областях, за прогнозами синоптиків, місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ; на решті території без опадів.
Вночі та вранці в Україні місцями туман.
Вітер південний та південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°, на заході та півдні країни до 16°; вдень 18-23°, на Одещині, Миколаївщині та у Криму 22-27°; у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.
На Київщині також очікується хмарність з проясненнями, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман Вітер південно-східний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13° тепла; вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.