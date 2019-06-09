Завтра в Украине до 34 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Завтра в Украине температура воздуха местами прогреется до 34 грдусов с отметкой “плюс”. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Ожидается переменная облачность.
Местами кратковременный дождь, гроза, лишь в восточной части без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.