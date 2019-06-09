Завтра в Україні до 34 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Завтра в Україні температура повітря місцями прогріється до 34 градусів з позначкою “плюс”. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Очікується мінлива хмарність.
Місцями короткочасний дощ, гроза, лише у східній частині без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, у південній частині, східних і Дніпропетровській областях місцями 32-34°, в Карпатах вночі 10-15°, вдень 13-18°.