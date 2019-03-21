Завтра в Украине до 13 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В ближайшие сутки в Украине, кроме юга, небольшой дождь, днем на востоке умеренный дождь; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с; температура ночью 0-5 ° тепла, днем 8-13 °, на востоке страны ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 4-9 ° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В субботу на Левобережье небольшой снег с дождем, в воскресенье днем в большинстве областей местами небольшой дождь, ветер постепенно ослабеет, температура ночью от 3 ° тепла до 3 ° мороза, днем 4-11 ° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 12 -17 ° ", - добавили синоптики.
В пресс-службе подчеркнули, что в Киевской области завтра небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-5 ° тепла, 8-11 °.
Как сообщал УНН, на выходных будет до 17 градусов тепла .